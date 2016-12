Zu Weihnachten ist Seelenhilfe gefragt

Weihnachten ist das Fest der Liebe und mit hohen Erwartungen verknüpft - die Realität sieht aber oft ganz anders aus. Die Telefonseelsorge und Schutzeinrichtungen sind in Krisensituationen auch zu Weihnachten da.

Gerade am Heiligen Abend bricht für manche die scheinbar heile Weihnachtswelt zusammen, sagt Gerhard Baldauf, Leiter der Telefonseelsorge - Themen, die schon lange brodeln, kochen hoch; andere verloren erst kürzlich einen geliebten Menschen, oder stehen wegen der Wirtschaftskrise unter Druck.

APA/Uli Deck

Niemand wird alleine gelassen

Sie alle werden nicht alleine gelassen, sagt Baldauf: „Wir sind zwar ausgebildet in Gesprächsführung, aber die Menschen, die anrufen, sind die Profis ihres Themas oder ihres Problems, und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Was wir ihnen geben können, ist ein Dasein; wir hören ihnen zu und geben ihnen das Gefühl, wir schätzen sie nicht ein, sondern wert so als Person, die sie sind, und wir hören ihnen zu.“

Bis zu 60 Anrufe gehen am Heiligen Abend bei der Telefonsseelsorge ein - an normalen Tagen sind es rund 35; dabei gibt es keine Altersgrenzen.

Jederzeit Hilfe bei Gewalt

Marina Sorgo von den steirischen Gewaltschutzzentren sagt, vor allem Frauen wollen zwar - meist den Kindern zu Liebe - über Weihnachten durchhalten, Gewalt gäbe es aber auch am Heiligen Abend: „Dass es gerade am Weihnachtsabend eskaliert ist. Dass die Polizei gekommen ist. Von dem her ist es für uns wichtig, dass wir auch zu Weihnachten zur Verfügung stehen und den Menschen sagen, sie können sich jederzeit an Hilfseinrichtungen wenden. Sie können jederzeit die Polizei verständigen“, so Sorgo.

Gewalt gar nicht erst entstehen lassen

Gewalt beginnt mit der Sprache, aber Reden kann auch Gewalt verhindern. Männer, die oft mit beidem nicht umgehen können, finden Unterstützung bei der Männerberatung oder beim Männernotruf. Ziel ist es hier, Situationen zu entschärfen - damit Gewalt erst gar nicht entsteht: „Die Männer rufen wirklich an und sagen, ich komm’ mit meinem Beziehungsproblem nicht zurecht, ich spüre Gewalt, und wir suchen dann gemeinsam nach Lösungen und einem Ausweg“, sagt Eduard Hamedl vom Männernotruf.

Schutz und Zuflucht

Schutz suchen, Zuflucht finden - was Weihnachten ursprünglich ausmacht, hat heute oft eine andere Bedeutung. Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen finden Schutz und Zuflucht in den steirischen Frauenhäusern und im Haus Elisabeth in Graz.

Soforthilfe auch für Kinder

Aber auch für Kinder und Jugendliche gibt es eine eigene Anlaufstelle: Der Bereitschaftsdienst des Grazer Jugendamts steht ebenfalls Tag und Nacht mit Soforthilfe parat. Mehr als 500 Meldungen über mögliche Gefährdungen von Jugendlichen treffen hier jedes Jahr ein - viele davon in der Advent- und Weihnachtszeit: „Wenn Kinder und Jugendliche Angst haben, nicht mehr nach Hause gehen zu können oder zu wollen, warum auch immer oder auch wenn Familien überfordert sind“, sagt die Sozialarbeiterin Judith Kollau.

Weihnachten für Einsame

Zu Weihnachten muss man auch nicht allein sein: Geöffnet sind die Arche 38, das Schlupfhaus, das Ressidorf und das Marienstüberl; in einigen Pfarren gibt es zudem Weihnachten für Einsame, zum Beispiel in den Pfarren Graz-Mariahilf oder auch Graz-St. Lukas.

Links: