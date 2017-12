Der Sternebus in der Steiermark

Auch heuer wieder fährt der Sternebus der ÖBB-Postbus GmbH für „Licht ins Dunkel“ quer durch Österreich - und natürlich macht er auch in der Steiermark Station. Der Bus soll durch Spenden zum Leuchten gebracht werden.

Termine in der Steiermark: 8. Dezember, 10.00 - 18.00 Uhr in Mariazell

9. Dezember, 8.30 - 11.00 Uhr in Loipersdorf

9. Dezember, 13.00 - 16.00 Uhr in Gleisdorf

10. Dezember, 11.00 - 16.00 Uhr in Pöllau

12. Dezember, 12.00 - 18.00 in Graz (Hauptbahnhof)

16. Dezember, 14.00-18.00 in Anger

21. Dezember, 15.00-20.00 in Knittelfeld (Hauptplatz)

Der Sternebus bietet Spendern auch heuer wieder die Möglichkeit, ein helles und sichtbares Signal für soziales Engagement zu setzen. Er sieht aus wie ein fahrendes Firmament, auf dem zu Beginn noch keine Sterne leuchten - das ändert sich aber bis Weihnachten, wenn ein Stern nach dem anderen von den Spendern auf die Busse geklebt wird.

Sternchen kleben für den guten Zweck

Sterne gibt es um 5, 50, 100, 500 und 1.000 Euro sowie einen leuchtenden Kometen um 5.000 Euro; sie werden mit einer Widmung versehen und eigenhändig auf den Bus geklebt.

Kleine Sterne gibt es um fünf Euro direkt bei den Buslenkern und in den Kundendienstbüros der ÖBB-Postbus GmbH, die größeren Sterne gibt es auf Anfrage bei Elisabeth Puller unter der Telefonnummer 0664 624 3077 oder via Mail.

ÖBB

Ein helles Zeichen der Solidarität

Der Sternebus ist seit einigen Jahren in ganz Österreich unterwegs und setzt ein helles Zeichen für die Solidarität und Spendenbereitschaft der Österreicher - im Vorjahr wurden 118.936 Euro gesammelt. Mit dem Reinerlös konnten in den vergangenen Jahren etliche Behinderten- und Sozialhilfeprojekte in Österreich gefördert und somit vielen Familien mit Kindern in Not geholfen werden.

Links: