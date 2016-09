Fahndung nach mutmaßlichem Online-Betrüger

Am Dienstag hat die Polizei Fahndungsfotos eines 38-jährigen Polen veröffentlicht; er soll hochpreisige Fahrzeuge im Internet zum Verkauf angeboten zu haben. Nach der Bezahlung seien diese jedoch nie ihren Käufern übergeben worden

Tatsächlich hätten es die Beschuldigten darauf abgesehen, über Vorabzahlungen an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Und im Falle eines Niederländers ist das auch gelungen: Dem Mann war auf einer Online-Plattform das Inserat für einen Audi aufgefallen. Als er das Auto kaufen wollte, wurde er dazu aufgefordert, mehrere zehntausend Euro vorab auf das österreichische Konto einer Firma mit Sitz in Deutschland zu überweisen.

LPD Steiermark

Geld in Leoben behoben

Der Niederländer kam der Aufforderung nach. Kurz darauf behoben der Verdächtige und zumindest ein Komplize den gesamten Bargeldbetrag in einer Bankfiliale in Leoben, so die Polizei. Wie sich herausstellte, war die im Inserat angegebene Firma jedoch gar nicht existent. Der 38-Jährige ist flüchtig, nach ihm wird gefahndet.