Die Wirtschaftskammer auf Talentsuche

Am Donnerstag ist das neue „Talent.Center“ der Wirtschaftskammer Steiermark eröffnet worden. Österreichweit einzigartig können hier Jugendliche ab 13 Jahren herausfinden, welche Ausbildung am besten zu ihnen passt.

Das 1.275 Quadratmeter große „Talent.Center“ liegt direkt neben der Fachhochschule Campus 02, kostete drei Millionen Euro und bietet vier Testsektoren mit insgesamt 36 Stationen, Büroeinheiten, Aufklärungs- und Präsentationsbereiche sowie eine Kletterwand zur Überprüfung von berufs- und arbeitsmotorischen Fähigkeiten.

Testgelände für Jugendliche

Ab sofort können hier Jugendliche austesten, wo ihre Stärken, Talente und Neigungen liegen: „Wir beginnen einmal mit den 13- und 14-Jährigen. Das ist so gerade der Bereich, wo die Entscheidungen getroffen werden: Wohin geht die Ausbildung in der Schule; wohin geht die Berufsausbildung“, so der steirische Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk.

„Jugend unterstützen“

„Nachdem wir auch wissen, dass der demographische Wandel hier sehr intensiv zugeschlagen hat - wir hatten in den letzten Jahren bis zu 25 Prozent weniger in dieser Altersgruppe - und auch in vielen Bereichen sehr viele Schulabbrecher. Darum ist es ganz wichtig zu schauen, dass wir die Jugend darin unterstützen, ihren richtigen Berufs- oder Bildungsweg zu finden“, so Herk.

Fünf Stunden und Report-Generator

Der Talente-Test dauert fünf Stunden. Bei den 36 Stationen werden unterschiedlichste Kompetenzen und Fähigkeiten ausgetestet: „Von der Geschicklichkeit, räumlichem Sehen, der mathematische Bereich“, so Herk, „also alles, was so abgetestet werden kann, und das wird so nach einem neuen, speziellen Verfahren mit einem sogenannten Report-Generator dann auch ausgewertet, um genau festzulegen, wo sind hier die Kompetenzen, Talente und Neigungen der Jugendlichen, um zukünftig den richtigen Weg einzuschlagen.“

Universität wertet aus

Dieser Report-Generator wurde von der Karl-Franzens-Universität entwickelt, die auch die Auswertung des Testes vornimmt. Am Ende soll herauskommen, ob sich jemand eher für eine schulische Ausbildung und ein Studium oder eine Lehre in einem bestimmten Bereich eignet.

„Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Beispiel für ein Anliegen der Universität, hier wirklich Wissenschaft mit Praxis zu verbinden. Hier geht es ja wirklich um die Zukunft unserer Jugend, und wir können unsere Expertise einbringen, um den steirschen Schülern wirklich eine wissenschaftlich fundierte Orientierungshilfe bei der Berufswahl zu geben - und gerade dieses ‚Talent.Center‘ gibt die Möglichkeit, das zu einem Zeitpunkt zu machen, wo die Jugendlichen vor einem Scheidepunkt stehen und sich verschiedene Ausbildungswege eröffnen“, sagt die Rektorin der Uni Graz, Christa Neuper.

ORF

Das „Talent.Center“ ist österreichweit einzigartig - dementsprechend groß ist das Interesse auch jenseits der steirischen Landesgrenzen, sagt Wirtschaftskammer-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg: „Das ‚Talent.Center‘ ist schon österreichweit in Diskussion, wir haben auch auf europäischer Ebene Gedanken, dass wir darüber reden, aber es ist ein Angebot an die steirische Wirtschaft, an die steirische Jugend. Das wird sich hoffentlich so auswirken, dass die jungen Leute, die unser wichtigstes Kapital sind, dass die sich noch besser vorbereiten können bei der Ersteinstufung, wo ich denn hin will in meinem beruflichen Leben.“

Angeboten über Schulen

Angeboten wird der kostenlose Talente-Test über die Schulen, bis zu zwei Klassen täglich können betreut werden. Die Nachfrage ist groß - man rechnet damit, dass 5.000 Jugendliche pro Jahr kommen werden.

Link: