Katzen verursachten Küchenbrand

Eine vergessene Kerze und zwei Katzen haben am Mittwoch im Bezirk Weiz zu einem Wohnungsbrand geführt: Die beiden Stubentiger hatten die Kerze vermutlich umgestoßen, in weiterer Folge fing die Küche Feuer.

Die 43-jährige Wohnungsinhaberin hatte in ihrer Wohnung in Sinabelkirchen eine Kerze am Fensterbrett des Küchenfensters angezündet; am Abend verließ sie die Wohnung, jedoch ohne die Kerze wieder zu löschen.

Katzenklo fing Feuer

Ihre beiden Katzen dürften wenig später die brennende Kerze umgeworfen haben. Die Kerze fiel in weiterer Folge in ein Katzenklo aus Kunststoff - das Plastik fing Feuer, und die Flammen breiteten sich in der Küche aus.

Eine Nachbarin bemerkte laut Polizei den Rauch und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnte - dennoch wurde die Küche stark beschädigt. Verletzt wurde niemand, auch die beiden Katzen blieben unversehrt.