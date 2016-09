Unbekannte beschädigten Mobilfunkmasten

Dienstagabend und Mittwochfrüh haben Unbekannte in der Weststeiermark Kabel an Mobilfunkmasten durchtrennt. Die Täter sollen laut Polizei einen Bolzenschneider verwendet haben. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Die Unbekannten zerschnitten Dienstagabend in Sommereben und Mittwochfrüh in Pichling bei Mooskirchen und Ligist an Mobilfunkmasten Kabel - die drei Handytürme werden von verschiedenen Mobilfunkanbietern betrieben. Der dadurch verursachte Schaden ist noch nicht bekannt.

Mit Bolzenschneider Kabel durchtrennt

Als Werkzeug wurde ein Bolzenschneider verwendet - das ergab die Spurensicherung; demnach geht die Polizei auch davon aus, dass es sich in allen drei Fällen um den- oder dieselben Täter handelt. Die Exekutive bittet unter den Telefonnummern 059133 6112 (Polizeiinspektion Stainz) bzw. 059133 6195 (Polizeiinspektion Söding) um sachdienliche Hinweise.