Fast 80 Schafe illegal geschächtet

Fast 80 Schafsköpfe und Gedärme haben Tierärzte am Dienstag auf einer Wiese in Ilz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld vorgefunden. Mittlerweile steht fest, dass die Tiere geschächtet wurden - aber ohne Tierarzt und ohne Betäubung.

Entgegen der Vorschriften war bei der bisher größten als illegal bekanntgewordenen Schächtung von 79 Schafen am Dienstag in der Oststeiermark kein Tierarzt anwesend, die Schafe waren auch nicht betäubt worden. Die Tierärzte waren aufgrund eines Hinweises der Arche Noah in Ilz auf die vermeintlichen Schächter getroffen. Laut Tierschutzombudsfrau kamen in den letzten zwei Jahren zehn solcher illegalen Schächtungen zur Anzeige.

Tatverdacht der Tierquälerei

Grundsätzlich ist das Schächten als rituelle Schlachtung von Tieren erlaubt, jedoch nur unter strengen gesetzlichen Auflagen. Das Gesetz entstand als Kompromiss zwischen dem Grundrecht der Religionsausübung und dem Tierschutz: „Es gilt, dass die rituellen Schlachtungen nur in speziell eingerichteten und von der Behörde zugelassenen Schlachtanlagen unter der Aufsicht eines Tierarztes durchgeführt werden dürfen - Punkt eins. Und Punkt zwei muss unmittelbar nach dem Schächtschnitt eine wirksame Betäubung erfolgen“, sagte der Weizer Amtstierarzt Gerhard Kutschera.

Ohne die sofortige Betäubung nach dem Kehlschnitt besteht der Tatverdacht der Tierquälerei, „denn es nimmt eine Zeit von etwa 40 Sekunden ein, bis das Tier hier wirklich getötet ist. Und dieses Zeitfenster ist wirklich eine Zeit höchster Schmerzintensität“, so Kutschera weiter.

„Wir akzeptieren das nicht“

Am Donnerstag wird das islamische Opferfest gefeiert. Ali Kurtgöz, Sprecher der islamischen Glaubensgemeinschaft, akzeptiert die Vorgangsweise der vermeintlichen Schächter nicht: „Wir leben in einem Rechtsstaat, und ob wir damit zufrieden sind oder nicht - wir müssen uns an das Gesetz halten. Hier darf niemand das eigene Schaf schlachten, wenn er die Berechtigung dafür nicht besitzt - deswegen akzeptieren wir das nicht. Wir haben hier genügend Schlachthöfe, um das nicht irgendwo auf der Straße machen zu müssen.“ Kurtgöz will mit den Behörden zusammenarbeiten und in den Moscheen verstärkt auf die gesetzlichen Vorschriften bei Schächtungen hinweisen.

FPÖ will absolutes Schächtungsverbot

Auch aus der Politik gibt es erste Reaktionen: Der zuständige Landesrat für Tierschutz, Anton Lang (SPÖ), lehne „diese fürchterliche Tierquälerei aus tiefster Überzeugung“ ab. FPÖ-Landeschef Mario Kunasek fordert ein absolutes Schächtungsverbot: „Das Schächten, bei dem die Tiere ohne Betäubung, also bei vollem Bewusstsein aufgehängt und durch Kehlschnitt getötet werden, ist eine grausame Todesfolter und absolut abzulehnen. Es braucht deutlich strengere Gesetze in diesem Bereich.“

Kunasek weist auch darauf hin, dass andere Staaten in Europa diesen Ritus schon verboten hätten und die Freiheitlichen im Rahmen der nächsten Landtagssitzung ein absolutes Schächtverbot einfordern wollen.

