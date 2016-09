Arbeiter von rollendem Fichtenstamm mitgerissen

Bei Forstarbeiten in Gressenberg im Bezirk Deutschlandsberg ist am Donnerstag ein 35-Jähriger schwer verletzt worden. Ein ins Rollen geratener Fichtenstamm hatte ihn fünf Meter ins Tal mitgerissen.

Der Deutschlandsberger war am Nachmittag in einem steilen Waldstück mit Holzschlägerungen beschäftigt. Dabei entastete er einen quer zur Falllinie des Berges liegenden Fichtenstamm - dieser geriet plötzlich ins Rollen, und dabei verfing sich ein abstehendes Aststück in der Hose des Arbeiters.

Beinbruch und Platzwunden am Kopf

Der Fichtenbloch riss den Mann etwa fünf Meter ins Tal mit, wo er schließlich auf einem Forstweg liegen blieb. Das linke Bein des Deutschlandsbergers war gebrochen, auch hatte er sich mehrere Platzwunden am Kopf zugezogen.

LM d.V. Hannes Mörth

Mit Seil und Hubschrauber gerettet

Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Verletzte mit einem Seil gerettet werden; nach der Erstversorgung lieferte man ihn mit einem Rettungshubschrauber ins UKH Graz ein.