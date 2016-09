Zwei Verletzte bei Messerattacke in Graz

Am Freitag ist in Graz in unmittelbarer Nähe zum LKH ein Mann mit einem Messer auf zwei andere Männer losgegangen und verletzte sie; ein 19-Jähriger soll in Lebensgefahr schweben. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Laut ersten Informationen ging ein Mann im Bereich des Schanzlwirts mit einem Messer auf zwei andere Männer los; die beiden Attackierten wurden verletzt, ein 19-Jähriger soll in Lebensgefahr schweben - die beiden Verletzten wurden im Spital behandelt.

ORF

Hintergründe noch unklar

Der mutmaßliche Täter konnte rasch festgenommen werden, weil ihn der Betreiber der örtlichen Apotheke verfolgt und die Polizei alarmiert hatte. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar, derzeit wird der mutmaßliche Täter einvernommen; gerüchteweise könnte es sich um einen Racheakt unter Arbeitskollegen handeln.