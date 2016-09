Trofaiach richtet Gedenkfeier für Hannes Arch aus

Am vergangenen Mittwoch ist der obersteirische Extremsportler und Pilot Hannes Arch bei einem Hubschrauberabsturz im Glocknergebiet tödlich verunglückt. Am Samstag findet eine Gedenkfeier in seinem Heimatort Trofaiach statt.

Die Gedenk- und Dankesfeier steht unter dem Titel „Trofaiach dankt Hannes Arch“. Denn trotz seiner Erfolge als Extremsportler, Abenteurer und Air-Race-Pilot hatte Hannes Arch nie den Bezug zu seiner Heimat verloren - mehr dazu in Arch: Draufgänger mit Verstand und Gefühl (09.09.2016). Dementsprechend groß ist die Trauer und Anteilnahme über den bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Ehrenbürger von Trofaiach - mehr dazu in Hannes Arch bei Hubschrauberabsturz getötet (09.09.2016).

"Es ist uns wichtig, noch einmal Danke zu sagen“

Nachdem Arch im engsten Familienkreis beigesetzt wurde - mehr dazu in Hannes Arch im engsten Familienkreis beigesetzt (12.09.2016), will die Gemeinde auch den zahlreichen Freunden und Fans eine würdevolle Möglichkeit der Verabschiedung von Hannes Arch bieten: „Hannes Arch war ein großer Freund unserer Stadt, er hat unzählige Freunde in Trofaiach aber weit darüber hinaus in unserem Bundesland, in Österreich und auch international“, so Bürgermeister Mario Abl.

APA/Erwin Scheriau

Arch war „so tief mit unserer Stadt verbunden, er hat nie vergessen, von wo er kommt. Er hat bei all seinen Erfolgen, bei allen Hochs und Tiefs immer wieder erwähnt: ‚Ich bin stolzer Trofaiacher.‘“, erinnert sich Abl und unterstreicht: „Es ist uns einfach allen wichtig, noch einmal Danke zu sagen.“

Lichtermeer am Hauptplatz

In der Stadtpfarrkirche Trofaiach wird am Samstag bis 16.00 Uhr und von 20.30 bis 24.00 Uhr ein Kondolenzbuch aufgelegt. Um 19.00 Uhr beginnt eine Gedenkfeier in der Stadtpfarrkirche Trofaiach, die etwa eine Stunde dauern soll.

"Wir organisieren in unserer Stadtpfarrkirche einen Tag des Dankes für unseren Hannes. Wir werden - da wir mit vielen Besuchern rechnen - die Dankesfeier in der Kirche auch ins Freie übertragen und um 20.00 Uhr werden wir ein Lichtermeer am Hauptplatz entzünden, um noch einmal jeder für sich einen Lichtstrahl dorthin zu senden, wo der Hannes auf uns wartet“

Bitte um Privatsphäre

Der Gemeinde ist es aber wichtig, dass die Privatsphäre der Familie Arch sowie jene seiner Lebensgefährtin Mirijam Höller und deren Familie unbedingt gewahrt bleibt. Daher bittet sie Bild- und Filmaufnahmen der Angehörigen von Hannes Arch zu unterlassen.

