Autolenkerin landete mit Pkw in Gastgarten

Relativ glimpflich ist ein spektakulärer Verkehrsunfall am Freitag in der Südsteiermark ausgegangen. Eine Autolenkerin verlor die Kontrolle über ihren Pkw - der Wagen raste durch Leutschach (Bezirk Leibnitz) und landete schließlich in einem Gastgarten.

Die 63-Jährige war mit ihrem Pkw Freitagnachmittag auf der B69 von Gamlitz nach Leutschach unterwegs. In Leutschach verlor die Frau dann laut Polizei plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen, in dem auch ihr zwei Jahre altes Enkelkind saß.

FF Leutschach

Auto streifte Pavillion und krachte gegen Bierbänke

Das Auto fuhr unkontrolliert durch Leutschach. Auf einer Strecke von rund 50 Metern streifte der Wagen zuerst den Pavillon einer Pizzeria, überfuhr den Randstein, prallte gegen ein Edelstahlgeländer, eine Sitzgarnitur und beschädigte mehrere Blumentöpfe. Dann fuhr der Pkw in den Gastgarten eines Restaurants. Zum Stillstand kam das Auto dort an einem Laternenmast und an den Bierbänken. Sowohl der Pavillion, als auch der Gastgarten des Restaurants waren zum Zeitpunkt des Unfalls laut Polizei gut besucht. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt - der Tisch, in den das Auto schlussendlich krachte, war der einzig unbesetzte im Gastgarten.

FF Leutschach

FF Leutschach

Lenkerin erlitt Schwächeanfall

Die Frau wird mit leichten Verletzungen in das LKH Wagna eingeliefert. Ihr zwei Jahre altes Enkelkind bleibt unverletzt. Gegenüber der Polizei gab die 63-Jährige später an, ihr sei plötzlich schwarz vor Augen geworden und sie habe am Steuer ihres Autos einen Schwächeanfall erlitten.