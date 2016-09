Fußgänger von Pkw erfasst - tödlich verletzt

Am Freitagabend hat ein 21-jähriger Pkw-Lenker in Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung einen Fußgänger mit seinem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Der 54-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Kurz nach 21.00 Uhr war der 21-jährige Angestellte aus Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der Dr.-Karl-Renner-Straße in Richtung B67 unterwegs, als ein Fußgänger plötzlich die Straße in Richtung Norden überquerte.

Reanimationsversuche blieben ergebnislos

Der Pkw-Lenker erfasste den 54-Jährigen aus Graz-Umgebung frontal mit der linken Fahrzeugseite und schleuderte diesen zu Boden. Von der Rettung und dem Notarzt durchgeführte Reanimationsversuche blieben ergebnislos; der Fußgänger verstarb noch am Unfallort. Ein Alkotest beim Fahrzeuglenker verlief negativ.