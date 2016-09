Rund 100 Kilogramm schwerer Tresor gestohlen

Unbekannte Täter sind am Freitag in Söchau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie richteten Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro an und stahlen einen etwa 100 Kilogramm schweren Standtresor.

Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, waren die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 06.00 und 15.00 Uhr in das Wohnhaus eingedrungen. Beim Durchsuchen der Räume fanden sie im Keller einen etwa 100 Kilogramm schweren Standtresor, den sie abtransportierten.

Polizei bittet um Hinweise

Im Tresor befand sich unter anderem Bargeld in unbekannter Höhe. Der durch die Tat entstandene Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Tresors kann von einem größeren Fluchtfahrzeug ausgegangen werden. Die Polizeiinspektion Ilz bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059133/6222.