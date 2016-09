Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen ist ein Südsteirer in Leibnitz festgenommen worden: Der Tatverdächtige soll ein Jahr lang in Graz und Leibnitz Suchtmittel verkauft haben; rund 40 Abnehmer wurden ausgeforscht.

Monatelang hatten Beamte gegen den 20-Jährigen ermittelt; Anfang August folgte dann die Festnahme, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte: Ein Jahr lang soll der Beschuldigte in Graz und Leibnitz Suchtmittel verkauft haben. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Schwarzmarktwert von rund 31.400 Euro

Der arbeitslose Leibnitzer soll Marihuana, XTC-Tabletten, Amphetamine und MDMA-Pulver verkauft haben. Der Schwarzmarktwert der Drogen beläuft sich laut Polizei auf rund 31.400 Euro.

Kunden in Lokalen und Parkanlagen gefunden

Rund 40 Abnehmer wurden ausgeforscht. Die mutmaßlichen Kunden, die nun angezeigt wurden, soll der 20-Jährige vorwiegend in Lokalen und Parkanlagen gefunden haben.