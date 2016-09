Motorradlenker stürzt auf nasser Fahrbahn

Am Samstag ist ein Motorradfahrer in Preding im Bezirk Deutschlandsberg in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn gestürzt. Dabei zog sich der 47-jährige Oberösterreicher schwere Verletzungen zu.

Kurz nach 10.00 Uhr früh war der 47-jährige Elektroinstallateur aus Braunau in einer fünfköpfigen Motorradgruppe auf einer Landstraße unterwegs. In einer Rechtskurve unmittelbar vor einer Kreuzung im Gemeindegebiet Preding machte er einen verhängnisvollen Fahrfehler – und kam auf der nassen Fahrbahn zu Sturz.

Schwere Verletzungen an den Händen

Beim Abstützen an der Randleiste der Fahrbahn verletzte er sich schwer an den Händen. Nach der Erstversorgung brachte ihn das Rote Kreuz ins UKH Graz, wo er stationär aufgenommen wurde.