Zwei Verletzte nach Überschlag mit Pkw

Auf der SÜdautobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien bei der Auffahrt Ilz ist am Samstag ein Pkw ins Schleudern gekommen. Das Fahrzeug überschlug sich zweimal, zwei Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Kurz nach 20.00 Uhr war der 21-jährige Lenker aus Jennersdorf im Burgenland am Beschleunigungsstreifen in Fahrtrichtung Wien unterwegs gewesen. Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die regennasse Fahrbahn anpasste, geriet der Wagen ins Schleudern. Zweimal überschlug sich das Fahrzeug, ehe es auf einer Böschung der rechten Seite neben dem Beschleunigungsstreifen zum Stillstand kam.

13- und 14-Jährige ins LKH Oberwart gebracht

Der Lenker und seine beiden Mitfahrerinnen - eine 13- und eine 14-Jährige aus Hartberg-Fürstenfeld - gaben an, angegurtet gewesen zu sein. Die unbestimmten Grades verletzten Mädchen wurden vom Roten Kreuz in LKH Oberwart gebracht. Der Lenker blieb unverletzt.