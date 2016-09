Gartenhütte abgebrannt - hoher Sachschaden

In Bad Mitterndorf im Bezirk Liezen ist am Samstagnachmittag eine Gartenhütte vollständig abgebrannt; auch ein Pkw wurde beschädigt. Es entstand Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen 16.30 Uhr war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in der Gartenhütte ausgebrochen. Der Sohn des Besitzers, der den Brand entdeckt hatte, alarmierte die Feuerwehr, die mit etwa 40 Einsatzkräften ausrückte, um den Brand zu löschen.

Pkw erheblich beschädigt

Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein neben der Gartenhütte abgestellter Pkw erheblich beschädigt. Bei dem Brand als auch bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Der Schaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.