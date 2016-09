Wochenendaus in Vollbrand geraten

Am Samstagabend ist in St. Anna am Lavantegg im Bezirk Murtal ein Wochenendhaus in Brand geraten. Die Räumlichkeiten wurden durch das Feuer zur Gänze zerstört; verletzt wurde jedoch niemand.

Gegen 19.20 Uhr bemerkte ein vorbeifahrender Passant die starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Als die insgesamt 65 Einsatzkräfte eintrafen, stand das Wochenendhaus bereits in Vollbrand.

Brand forderte keine Verletzten

Die Räume des Hauses wurden durch den Brand zur Gänze zerstört, verletzt wurde niemand. Brandermittler nahmen die Erhebungen zur Brandursache auf. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.