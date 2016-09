Nach Sturz mit Moped: Alkotest verlief positiv

Bei einem Sturz mit seinem Moped hat sich ein 17-jähriger Südoststeirer in der Nacht zum Sonntag in Mitterfladnitz an Kopf und Knie verletzt. Sein Helm war nicht fixiert gewesen, ein Alkotest verlief positiv.

Gegen 00.30 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Roller auf einer Gemeindestraße aus eigenem Verschulden zu Sturz gekommen. Dabei hatte der junge Mann zwar einen Helm getragen, diesen jedoch nicht richtig fixiert.

An Kopf und Knie verletzt

Der Südoststeirer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Kopfes und des linken Knies. Ein Rettungsdienst brachte ihn in das LKH Feldbach. Ein Alkotest verlief positiv.