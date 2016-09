Mobilitätswoche: Steirische Rekordbeteiligung

Unter dem Motto „Umsteigen und Sprit sparen“ wird in ganz Europa seit 2002 die Mobilitätswoche veranstaltet. 2016 machen in der Steiermark so viele Gemeinden mit, wie noch nie zuvor mit – nämlich insgesamt 135.

2016 findet die Mobilitätswoche von 16. bis 22. September statt.

Nur auf das motorisierte Vehikel zu verzichten, ist nicht die vordergründige Botschaft der Mobilitätswoche. Fritz Hofer vom Klimabündnis Steiermark, der die Aktion in unserem Bundesland organisiert, will stattdessen den schonenden Umgang mit der Umwelt in den Vordergrund stellen.

Heuer gibt es laut Hofer eine Rekordbeteiligung in der Steiermark: „135 Gemeinden beteiligen sich heuer an der europäischen Mobilitätswoche und das ist doch fast jede zweite Gemeinde in der Steiermark.“

Alternativen präsentieren

Österreichweit beteiligen sich 500 Kommunen. Vor allem im ländlichen Bereich ist das eigene Auto oft noch ein Muss. Doch der Verzicht auf´s Zweitauto wäre ein Erfolg für den Koordinator Fritz Hofer.

In der Mobilitätswoche will man Alternativen präsentieren - wie die S-Bahn, Sammeltaxis - oder: „In einigen Gemeinden werden zum Beispiel Car-Sharing-Angebote eröffnet. Wir organisieren auch Verkehrsmittel-Vergleichsfahrten, wo Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer gegeneinander antreten, um zu sehen, wer am schnellsten einen Einkaufstour in der jeweiligen Gemeinde zurücklegt“, kündigt Hofer an. Diese wird es in Murau, Kapfenberg und Weiz geben. Eine Wallfahrt per Rad führt die Interessierten von Pöllau nach Pöllauberg.

Bonushefte in teilnehmenden Gemeinden erhältlich

Die 135 teilnehmenden Gemeinden teilen übrigens auch Bonushefte aus. Darin lassen sich zum Beispiel eine kostenlose Haftpflichtversicherung für Radfahrer oder Rabatte für den nächsten Fahrradkauf finden. Den Höhepunkt und den Abschluss der Mobilitätswoche bildet der autofreie Tag am kommenden Donnerstag.

