Katholische Kirche: Arbeit an Integration

Vor einem Jahr sind die ersten Flüchtlinge an der Grenze in Spielfeld angekommen. Derzeit sind etwa zehn Prozent der über 11.000 Flüchtlinge in der Steiermark in Einrichtungen der katholischen Kirche untergebracht.

Doppelt so viele Flüchtlinge wie im September 2015 werden zurzeit von der katholischen Kirche in der Steiermark betreut. 64 Standorte in der gesamten Steiermark stehen dazu zur Verfügung: „Im Moment haben wir steiermarkweit 64 kirchliche Quartiere. Damit können wir fast 1.450 Quartierplätze anbieten. Derzeit sind wir nicht voll belegt, weil ja bekanntermaßen die Asylsuchenden-Zahlen zurückgehen“, so Erich Hohl, Integrationsbeauftragter der Katholischen Kirche in der Steiermark.

„Viele Freiwillige helfen tatkräftig mit“

Neben den Mitarbeitern der Caritas helfen auch viele Ehrenamtliche bei der Betreuung der Asylsuchenden mit: „Hier haben wir als Kirche den großen Vorteil, dass viele Freiwillige vor Ort tatkräftig mithelfen und im direkten Kontakt mit den Asylsuchenden versuchen, den Leuten zu helfen, die lange Zeit des Wartens mit sinnvollen Aktivitäten zu überbrücken“, erklärt Hohl.

Ein großes Problem sei die Abwanderung der Asylwerber in die Bundeshauptstadt nach Erhalt des positiven Asylbescheids - mehr dazu in Steiermarks „Mindestsicherungs-Flüchtlinge“ (13.03.2016). Die Aufteilung der Flüchtlinge auf ganz Österreich - wie sie vergangene Woche von der Politik beschlossen wurde - sei der richtige Ansatz, so Hohl.

„Kann mir Integrationsvereinbarung vorstellen“

Darüber hinaus könne sich der Integrationsbeauftragte aber vorstellen, „dass man mit jedem, der einen positiven Bescheid erhält, eine Art Integrationsvereinbarung schließt und mit ihm einen persönlichen Plan entwickelt, wie er ein Leben in der Steiermark aufbauen kann, wie er zu einer Wohnung kommt, wie er den Spracherwerb intensivieren kann und wie eine Beschäftigungsmöglichkeit aussehen könnte“. Die katholische Kirche in der Steiermark arbeite derzeit daran, diese langfristige Integration zu fördern.

