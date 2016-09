Unfall auf A2: Ein Toter und vier Schwerverletzte

Einen Toten und vier Schwerverletzte hat es bei einem Unfall am Montag auf der Südautobahn (A2) zwischen dem Flughafen Graz und dem Knoten Graz-West in Richtung Klagenfurt gegeben. Vier Pkw und fünf Lkw waren in den Unfall verwickelt.

Die Unfallautos liegen quer über die Fahrbahn. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zwei Lkw den Unfall ausgeläst haben. Die genaue Ursache ist jedoch noch nicht bekannt. Die Autobahn ist in dem Bereich seit Montagfrüh gesperrt.