Verletzter bei Gerangel zwischen Asylwerbern

Bei einem Streit mehrerer Asylwerber ist am Sonntag in Fürstenfeld ein 20-Jähriger verletzt worden. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde auch eine massive Morddrohung ausgesprochen. Ein Mann wurde festgenommen.

Bereits in der Nacht zuvor war es zwischen den Bewohnern einer Asylunterkunft vor einem Lokal in Fürstenfeld zu Auseinandersetzungen gekommen. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Am Sonntag wollte ein 21-jähriger Afghane dann seinen 19-jährigen Mitbewohner aus dem Irak zur Aussprache zwingen.

Morddrohungen gegen Mitbewohner

Der 21-Jährige bedrohte den 19-Jährigen laut Polizei mit einem Taschenmesser. Daraufhin mischte sich ein 20-Jähriger aus dem Irak ein. Es kam zu einem Gerangel. Dabei wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Nachdem der 21-jährige Verdächtige massive Morddrohungen gegen seine Mitbewohner geäußert hatte, wurde er festgenommen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.