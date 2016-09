25-Jährige auf Heimweg beraubt

Samstagfrüh ist eine 25 Jahre alte Frau von zwei unbekannten Tätern im Grazer Bezirk Jakomini ausgeraubt worden. Das Opfer konnte jedoch flüchten und blieb unverletzt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise.

Am Samstag gegen 05.15 Uhr war die junge Frau auf dem Nachhauseweg in der Klosterwiesgasse von zwei unbekannten Männern in einen Hinterhof gedrängt worden. Ein Täter habe sich drohend vor die 25-Jährige gestellt, der zweite habe versucht, das Eingangstor zu schließen.

Opfer konnte flüchten und blieb unverletzt

Die 25-Jährige konnte jedoch flüchten. Erst dann bemerkte sie, dass ihr die Handtasche geraubt worden war. Diese wurde zwar einige Stunden nach der Tat in einem Mistkübel gefunden - jedoch ohne Brieftasche, Bargeld, diverse Dokumente, ein Handy und die zwei Schlüssel, die sich zuvor darin befunden hatten. Die 25-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Einer der beiden Täter sei laut Polizei etwa 170 Zentimeter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen. Er habe einen Dreitagebart und seine dunklen Haare seitlich kurz und oben länger getragen. Der Mann, ein südländischer Typ, sei außerdem mit einem hellblauen Polo-Shirt und langer Hose bekleidet gewesen.

Der zweite Täter sei zwischen 185 und 190 Zentimeter groß und ungefähr gleich alt wie sein Partner gewesen. Er habe eine hagere Statur und längeres dunkles Haar gehabt. Laut Beschreibung des Opfers war er ein ebenso südländischer Typ gewesen und habe ein oranges T-Shirt angehabt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise unter 059 133/65 3333.