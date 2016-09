Interesse an Auslandspraktika für Lehrlinge

Rund 250 steirische Lehrlinge haben heuer bereits das Angebot genützt, in Betrieben in anderen Ländern zu arbeiten. Das Interesse an geförderten Praktikumsplätzen im Ausland steigt. Ab sofort kann man sich wieder bewerben.

In der Steiermark gibt es derzeit knapp 16.000 Lehrlinge. Für jene, die über 16 Jahre alt sind, gibt es die Möglichkeit, ein Berufspraktikum im Ausland zu absolvieren. Von der steirischen Wirtschaftskammer heißt es, dass es in einer weltweit immer stärker vernetzten Wirtschaft wichtig sei, mehr als nur sein eigenes Umfeld zu kennen.

Entwicklungen in mehreren Bereichen

Gerade für steirische Lehrlinge, die häufig in Unternehmen mit starkem Export tätig sind, seien internationale Erfahrungen wichtig, so Gottfried Krainer, Leiter der Lehrlingsstelle der WKO Steiermark: „Sie machen dort Erfahrungen, die große Sprünge für ihre Persönlichkeitsentwicklung bedeuten. Sie gewinnen also an Selbstständigkeit und was für eine internationale Wirtschaft besonders wichtig ist: Sie lernen Offenheit anderen Kulturen gegenüber.“

Entwicklungen würden sowohl im sprachlichen, als auch im fachlichen Bereich sichtbar. Viele Prozesse würden laut Krainer in anderen Ländern anders ablaufen. Lehrlinge verbringen vier bis sechs Wochen im Gastland, wohnen dort in Apartments oder bei Gastfamilien und arbeiten in den ausgesuchten Partnerbetrieben.

Anmeldeschluss Anfang November

Je nach Unterstützung durch Fördergeber von EU, Land Steiermark, der WKO oder dem eigenen Betrieb liegt der Selbstbehalt zwischen null und 650 Euro. Vorteile bringe das Auslandspraktikum aber nicht nur den Lehrlingen, sondern auch den Betrieben.

„Es steigert das Image des Ausbildungsbetriebes als attraktiver Ausbildungsbetrieb und er profitiert natürlich von den Erfahrungen, die die Jugendlichen im Ausland sammeln“, so Krainer. Organisiert wird der Aufenthalt unter anderem von IFA, dem Verein für internationalen Fachkräfteaustausch. Auskünfte bekommen Interessierte bei ihrem Betrieb, den Berufsschulen, der WKO oder bei IFA. Anmeldeschluss für das kommende Jahr ist Anfang November.

