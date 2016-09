Motorradfahrer schwer verletzt

Ein niederösterreichischer Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei Schladming schwer verletzt worden. Der Mann stürzte aus bisher ungeklärter Ursache.

Der 59-Jährige aus Krems an der Donau fuhr mit seinem Motorrad auf der Ramsauer Landesstraße aus Ramsau kommend in Richtung Schladming. Auf der regennassen Fahrbahn kam er aus ungeklärter Ursache zu Sturz. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen am Unterschenkel. Er wurde in das DKH Schladming eingeliefert.