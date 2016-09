Pkw am Radlpass in Bach gestürzt

Am Radlpass im Bezirk Deutschlandsberg ist am Montagabend ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stürzte in einen Bach. Die Insassen konnten sich selbstständig befreien.

Bei der Alarmierung der Einsatzkräfte nach einem Unfall in der Marktgemeinde Eibiswald war am Montagabend noch von eingeklemmten Personen die Rede. Als die Feuerwehren an der Unfallstelle am Radlpass ankamen, hatten aber bereits alle Insassen das Fahrzeug verlassen.

FF Eibiswald

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Insassen wurden vom Roten Kreuz und einem Notarzt erstversorgt. Das Fahrzeug wurde von den Feuerwehren aus dem Bach gehoben.