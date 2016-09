Hofübergabe bei „manuskripte“-Zeitschrift

Seit mehr als 50 Jahren gibt es die Literaturzeitschrift „manuskripte“. Sie gibt innovativer österreichischer Literatur ein wichtiges Forum. Nun zeichnet sich ein Führungswechsel ab. Andreas Unterweger dürfte die Leitung übernehmen.

1960 hatte Alfred Kolleritsch gemeinsam mit dem bereits im Jahr 2012 verstorbenen Künstler Günter Waldorf die „manuskripte“ gegründet. Über sechs Jahrzehnte hinweg konnten dabei zahlreiche Schriftsteller gefördert werden. In der jüngsten „manuskripte“-Ausgabe wird der Autor Andreas Unterweger erstmals als Mitherausgeber genannt.

Nachfolge von Kolleritsch dürfte geklärt sein

Seit 2009 gehört der 1978 in Graz geborene Autor Andreas Unterweger zur „manuskripte“-Redaktion. Unterweger schrieb unter anderem die Werke „Du bist mein Meer“, „das kostbarste aller geschenke“ und „Das gelbe Buch“. Vor zehn Jahren war der erste Text des Autors in dem Literaturmagazin erschienen. Im April dieses Jahres wurde ihm der „manuskripte“-Preis des Landes Steiermark zuerkannt - mehr dazu in Andreas Unterweger bekam „manuskripte“-Preis (7.4.2016)

„Ja, wir hanteln uns jetzt gemeinsam durch und versuchen gute Literatur zu finden“, bestätigte nun Alfred Kolleritsch. Er ist heuer im Februar bereits 85 Jahre alt geworden. Eine Präsentation der neuen „manuskripte“-Ausgabe findet am 21.9.2016 um 19.00 Uhr im Schauspielhaus Graz statt.

Link: