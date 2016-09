Radio Steiermark weiter die Nummer eins

Radio Steiermark bleibt die regionale Nummer eins in der steirischen Radiolandschaft - zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Radiotest. Fast die Hälfte aller steirischen Radiohörer der Zielgruppe 35 und älter hört Radio Steiermark.

Die ORF-Radiosender sind laut aktuellem Radiotest wieder die meistgehörten in Österreich und auch in der Steiermark - mehr dazu in ORF-Radios bleiben die beliebtesten (news.ORF.at). Demnach erreichten die Angebote des ORF im ersten Halbjahr 2016 einen Anteil von 70 Prozent der Hörer, die (inländischen) Mitbewerber zusammen 27 Prozent. Die Tagesreichweite des ORF betrug 61,6 Prozent. Insgesamt bleibt das Radio im Durchschnitt etwa drei Stunden pro Tag eingeschaltet, die Hördauer beträgt 185 Minuten.

Colourbox/ORF.at

35 Prozent Marktanteil

Mit einem Marktanteil von 35 Prozent in der Altersgruppe „ab zehn Jahren“ ist in der Steiermark „Radio Steiermark“ der meistgehörte Sender von Montag bis Sonntag. Mit 26 Prozent folgt Ö3. Mit einem Marktanteil von 20 Prozent liegt „Antenne Steiermark“ an dritter Stelle.

In der Zielgruppe „ab 35 Jahre“ erzielt Radio Steiermark 44 Prozent Marktanteil, das heißt, dass in dieser Altersgruppe von 100 in der Steiermark gehörten Radiominuten 44 auf Radio Steiermark entfallen.

„Informieren, unterhalten und bewegen“

Radio Steiermark-Programmchefin Sigrid Hroch bedankt sich für die Treue der Hörer: „Ich freue mich sehr über die breite Zustimmung, die sich durch alle Hörer- und Altersschichten zieht. Informieren, unterhalten und bewegen – das wollen wir auch weiterhin mit unserem Programm. Radio Steiermark soll auch in Zukunft Radio von Menschen für Menschen sein.“

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Draxler ergänzt: „Radio Steiermark erreicht täglich durchschnittlich rund 380.000 Hörer im gesamten Sendegebiet - ein großartiger Vertrauensbeweis! Unser engagiertes und hochmotiviertes Team gestaltet Tag für Tag ein attraktives Programm: Unabhängige und objektive Information, abwechslungsreiche Unterhaltung, nah am Menschen, im ganzen Land unterwegs sowie ein breites Angebot an Sonder- und Spezialsendungen. Diesem Anspruch und dieser Verantwortung wollen wir auch weiterhin nach besten Kräften gerecht werden."

