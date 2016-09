20-Jähriger gesteht Brandstiftung

In der Nacht auf Mittwoch dürfte ein 20-Jähriger in Bruck an der Mur einen Brand ausgelöst haben. Der Mann gab während der Löscharbeiten an einem Lokal zu, Sitzpolster angezündet zu haben. Die Flammen griffen auf das Haus über.

Der 20-jährige Rumäne soll der Polizei gestanden haben, Sitzpolster im Gastgarten eines Lokals angezündet zu haben. Die Flammen griffen dann auf das Lokal in der Bahnhofstraße über und versetzten das Haus in Vollbrand; mehrere Feuerwehren konnten den Brand löschen.

Sitzpolster angezündet

Bei der ersten Befragung sagte der Mann, er habe aus Langeweile die Sitzpolster im Gastgarten angezündet, die Erhebungen gegen den Verdächtigen seien aber noch nicht abgeschlossen, heißt es von der Polizeiinspektion Bruck. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.