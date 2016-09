Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen

Am Dienstag ist es zu zwei Verkehrsunfällen im Bezirk Weiz gekommen. In die Unfälle waren je ein Pkw und ein Moped, beziehungsweise ein Fahrrad verwickelt. Bei beiden Zusammenstößen gab es Schwerverletzte.

Dienstagnachmittag gegen 14.55 Uhr ist ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Aschau im Bezirk Weiz unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam es zur Kollision zwischen Auto und Moped. Der 16-jährige Schüler war mit seinem Moped offenbar zu weit links gefahren. Der Mopedfahrer kam zu Sturz und musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert werden.

Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Dienstagabend hat eine 36-jährige Burgenländerin ihren Pkw im Ortsgebiet von Gleisdorf von der Flurgasse in Richtung Gartengasse gelenkt. In der Nähe der schwer einsehbaren Kreuzung Gartenstraße/Schillerstraße kam plötzlich von rechts ein 28-jähriger Gleisdorfer auf einem Fahrrad daher, streifte die vordere Stoßstange des Pkw und stürzte. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Feldbach eingewiesen.