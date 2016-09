Amokfahrer: Zwischen Unrecht und Schuld

Am Donnerstag steht im Grazer Amokfahrerprozess der dritte Verhandlungstag an. Bislang stellt der Prozess die Emotionen vor allem der Geschworenen auf eine harte Probe, denn es stellt sich die Frage, ob es einen Schuldigen gibt.

ORF Liveticker aus dem Gerichtssaal steiermark.ORF.at berichtet via Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal: Tag drei im Grazer Amokfahrerprozess

Der Gedanke, dass Unrecht gesühnt werden muss, ist dem Strafrecht nicht fremd, im Gegenteil. Nur muss das Strafrecht eines Rechtsstaates so sicher wie möglich sein, dass kein einziger Unschuldiger bestraft wird - sogar um den Preis, dass Schuldige freigesprochen werden, wenn Zweifel bleiben. Aus der Hüfte geschossene Einschätzungen der Boulevardpresse, dass der Grazer Amokfahrer nur eine „irre Show“ abziehe, darf sich das Gericht nicht erlauben - mehr dazu in „Vielleicht spielt er“ (news.ORF.at).

Die Frage der Unzurechnungsfähigkeit

Ankläger, Richter und Geschworene müssen nun bis Verfahrensende herausgefunden haben, ob der 27-Jährige zweifelsfrei zum Zeitpunkt der Tat imstande war, das Unrecht darin zu erkennen. Dazu sollen insgesamt 136 Zeugen gehört werden - mehr dazu in Prozess mit 136 Zeugen (17.8.2016). Viele der bereits Befragten erzählten, dass sie sich nur um Haaresbreite mit einem Sprung retten konnten, andere wiederum sind mit vollem Tempo erfasst und wie Puppen durch die Luft geflogen. Ein Radfahrer war 30 Minuten bewusstlos, andere erlitten Knochenzertrümmerungen, Lungenrisse, unzählige Brüche, seelische Wunden.

Bei der Begegnung mit dem Amokfahrer reagierten die Opfer bislang unterschiedlich. Ein Mann, der schwerst verletzt wurde, blieb vor dem 27-Jährigen stehen und sagte zu ihm: „Ich glaube ihnen kein Wort. Sie können alle belügen, nur ihr Gewissen nicht.“ Einige Opfer wollten sich den Videozusammenschnitt bzw. jene Sequenz ansehen, die ihren Unfall zeigt, wieder andere würdigten den Amokfahrer keines Blickes.

Hier finden Sie alle Verhandlungstage im Überblick: Der Grazer Amokfahrer vor Gericht

Keine emotionale Entscheidung

Auch der dritte Prozesstag steht wieder ganz im Zeichen der Opfer und Zeugenaussagen. Entscheiden müssen die schwierige Frage, ob der 27-Jährige bei der Tat zurechnungsfähig war, letztlich die Geschworenen. Bejahen sie das, wandelt sich die „Unterbringung“ in einer Anstalt automatisch in eine Strafe um, die er in der Anstalt zu verbüßen hätte. Damit wäre er quasi im Nachhinein durch die Geschworenenentscheidung letztlich doch „Angeklagter“. Bemühen müssen sich die Geschworenen dabei vor allem, dass sie keine emotionale, sondern eine sachliche Entscheidung treffen.