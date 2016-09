Weltraumtag: Astronauten fliegen auf Graz

In zwei Wochen greift Graz wieder nach den Sternen - beim dritten Grazer Weltraumtag am 5. Oktober. Auch die Internationale Astronautenkonferenz findet zur gleichen Zeit in Wien statt und bringt Astronauten nach Graz.

Beim dritten Weltraumtag präsentieren sich im Grazer Joanneumsviertel heimische Weltraumforscher und -wissenschafter und geben Einblick in ihren Arbeitsalltag. Prominente Gesprächspartner kommen dabei von einer zehnköpfigen Delegation internationaler Astronauten. Sie werden - im Rahmen des jährlichen Treffens der Association of Space Explorers (ASE) vom 3. bis 7. Oktober in Wien - einen Abstecher nach Graz machen.

Astronautenkonferenz mit „Austronaut“ Viehböck

Die Internationale Astronautenkonferenz findet heuer in Wien statt. Franz Viehböck und das Österreichische Weltraumforum haben rund 100 Astronauten im Rahmen des jährlichen Treffens in die Bundeshauptstadt geladen. Für den „Talk in Space“ beim Weltraumtag mit den Astronauten und Kosmonauten werden die Raumfahrer über ihre Missionen berichten und auf Fragen aus dem Publikum antworten.

„So wie es jetzt ausschaut gibt’s das sehr berühmte Namen, zum Beispiel Alexey Leonov, der erste Mensch, der einen Weltraumausstieg gemacht hat. Dann sind einige Astronautinnen dabei aus verschiedenen Nationen. Da ist sicherlich sehr viel Erfahrung vorhanden und die werden sicherlich etwas Interessantes berichten können“, so Viehböck.

Buntes Programm beim Weltraumtag

Beim Weltraumtag wolle die Stadt unterhaltsam die Leistungen der Grazer Forschungsinstitute und Unis in diesem Bereich den Besuchern zugänglich machen, hob Wissenschaftsstadtrat Michael Ehmann (SPÖ) bei der Programmpräsentation hervor. Die Technische Universität Graz ist beim Weltraumtag ebenso vertreten, wie das Institut für Weltraumforschung, so Institutsdirektor Wolfgang Baumjohann: „Wir werden Rosetta nochmals präsentieren. Wir werden selbst einen Kometen kochen.“

„Wenn es um das Thema Satelliten geht, kann man den Energiebedarf von einem Nanosatelliten auf einem Fahrrad erstrampeln“, ergänzt Programmorganisatorin Nikola Köhler-Kroath. „Man kann ein Modell eines Marsrovers über eine nachgebaute Marslandschaft lenken“, so Köhler-Kroath. Ein Team des Joanneum Research wird diese Oberfläche mit Digitalkameras aufnehmen und am Rechner in 3D rekonstruieren - mit denselben Programmen, wie sie 2019 bei dem europäisch-russischen Marsrover „ExoMars“ verwendet werden.

Veranstaltung für Groß und Klein

Das Vormittagsprogramm ist für Schulklassen und Kinder reserviert. „Mein Ziel ist es, Wissenschaft für alle Grazer erlebbar zu machen. Deshalb machen wir auch ein Vormittagsprogramm für Schüler und einen offenen Nachmittag für alle Interessierten“, betont Ehmann. Zu Mittag gibt es einen Schwerpunkt für Senioren mit Spezialführungen. Zum Abschluss gibt es ab 17.00 Uhr eine „Weltraum-Science Show“ mit der deutschen Gruppe Stella-Nova mit der Physikerin Angela Halfar und Christian Enss (Physikprofessor an der Uni Heidelberg).

