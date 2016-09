Bergsteiger von Dachstein gerettet

Zwei in Bergnot geratene Tschechen hat das Team des Polizeihubschraubers FLIR Samstagnacht von Klagenfurt aus vom Dachstein gerettet. Die Männer wurden mit der Wärmebildkamera geortet.

Die beiden Bergsteiger - eine Frau und ein Mann aus Tschechien - hatten sich am Samstag beim Abstieg vom Hohen Dachstein, dem höchsten Gipfel des Dachsteingebirges, verirrt. Gegen 0.30 Uhr wurden die Piloten der Flugeinsatzstelle Klagenfurt alarmiert und machten sich auf dem Weg zum Dachstein - rund 45 Minuten später konnten die beiden Tschechen zwischen Gletscher und Felsmassiv mit Hilfe der Wärmebildkamera auf der steirischen Seite des Dachsteins gefunden werden.

Erschöpft, unterkühlt, aber unverletzt

Kreisförmig wurde das Gletschermassiv mit dem Hubschrauber abgeflogen, sagt einer der beiden Piloten, Josef Samonig; rasch gefunden werden konnten die beiden Tschechen auch, weil sie ihre Stirnlampen eingeschaltet hatte. Die beiden Bergsteiger waren unverletzt, aber erschöpft und unterkühlt - sie wurden von sechs Mitgliedern der Bergrettung Ramsau zuerst mit der Pistenraupe über den Gletscher und dann ins Tal gebracht.

Erst vor zwei Tagen hatte sich eine Urlauberin aus Taiwan auf dem Dachstein verirrt. Die Frau schickte eine Handynachricht mit Fotos an ihre Freundin in Hongkong. Über Hongkong kam die Nachricht zur Polizei Bad Goisern, die Frau konnte gefunden werden - mehr dazu in Auf Dachstein verirrt - Auf Dachstein verirrt - Hilfe via Hongkong (ooe.ORF.at, 23.9.2016). Am Mittwoch verunglückte ein Bergsteiger aus Tschechien auf dem Dachstein tödlich: Der 31-Jährige dürfte auf dem Westgrat-Klettersteig den Halt verloren haben und stürzte 200 Meter ab - mehr dazu in Kletterer auf Dachstein tödlich verunglückt (ooe.ORF.at, 22.9.2016).