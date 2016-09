Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Viele Motorradunfälle mit teils Schwerverletzten hat es am Wochenende in der Steiermark gegeben. In Riegersburg im Bezirk Südoststeiermark wurden zwei Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Die Autofahrerin - eine 21 Jahre alte Kärntnerin - wollte von der B66 zwischen Feldbach und Riegersburg nach links zu einem Parkplatz einbiegen - dabei stieß sie gegen das entgegenkommende Motorrad.

Durch die Luft geschleudert

Der 54-jährige Motorradlenker und seine 61 Jahre alte Beifahrerin wurden durch die Luft geschleudert und schwer verletzt; sie mussten ins Spital gebracht werden.

Bei zwei weiteren Unfällen in Graz und in Breitenau am Hochlantsch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurden am Wochenende ebenfalls zwei Motorradfahrer schwer verletzt: Beide Biker waren mit Autos kollidiert - mehr dazu in Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt.