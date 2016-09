Mountainbiker gestürzt - schwer verletzt

Ein Mountainbiker ist am Sonntag in Steinhaus am Semmering im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schwer verletzt worden. Er war bei einer Rampe gestürzt; Helm und Schutzkleidung dürften noch Schlimmeres verhindert haben.

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr gegen 11.50 Uhr auf einer Downhill-Strecke am Skigebiet Hirschenkogel mit seinem Mountainbike, als er bei einer Rampe aus eigenem Verschulden zu Sturz kam.

Helm und Schutzkleidung getragen

Der Sportler trug Helm und Schutzkleidung; dennoch verletzte er sich schwer an der linken Schulter - ein Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen ins Spital.