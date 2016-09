1.400 neue Magna-Jobs für Arbeitslose

Magna stockt seinen Mitarbeiterstab bis 2018 um in Summe 3.000 Arbeitskräfte auf - dafür tourt das Unternehmen nun gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) durch die Steiermark, um die ersten 1.400 anzuwerben. Die Hilfskräfte sollen in einer Stiftung eigens für die Arbeit bei Magna ausgebildet werden.

Die Vorbereitungen hatten bereits 2015 begonnen, bis 2018 sollen insgesamt 3.000 neue Mitarbeiter rekrutiert, geschult und eingestellt werden - mehr dazu in Magna Steyr baut 5er-BMW in Graz (15.9.2016) und in Bericht: Toyota lässt bei Magna in Graz fertigen (10.5.2016). Deswegen geht das Unternehmen gemeinsam mit dem AMS und der Politik nun neue Wege: In der Regionalen Implacementstiftung Automotive Styria werden Arbeitslose speziell für Magna zu Fachkräften umgeschult.

In der ersten Ausbildungsphase habe man 212 Menschen rekrutiert, die bereits Erfahrung mit Metallberufen hatten. Die sonst vier Jahre dauernde Ausbildung zum Mechatroniker hätten einige von diesen in 18 Monaten durchlaufen. Die Urkunden für die absolvierten Lehramtsprüfungen würden diesen Freitag verliehen. Weiters wurden Kfz- und Karosserietechniker sowie Karosseriebauer ausgebildet.

Größter Vermittlungsauftrag für AMS

Es sei der größte Vermittlungsauftrag in der Geschichte des AMS, sagt der steirische AMS-Chef Karl-Heinz Snobe. Für den Personalchef von Magna, Hansjörg Tutner, ist die Aufnahme von 3.000 Mitarbeitern eine logistische Herausforderung, und die Landesrätin für Arbeit, Doris Kampus (SPÖ), spricht von einem Meilenstein in der Beschäftigungspolitik.

Roadshow quer durch die Steiermark

Nun werden neue Hilfskräfte gesucht, sagt Snobe: „Das Ziel: Weitere 1.400 arbeitslose Personen in den nächsten Wochen in diese Stiftungsausbildungen zu bringen - das sind kürzere Ausbildungen über drei Monate. Hier geht es vor allem um Produktionsarbeiten.“ Deshalb starten Magna und das AMS ab 10. Oktober eine Roadshow und touren quer durch die Steiermark, um das richtige Personal zu finden. 300 Personen wurden bereits umgeschult.

„Passende Arbeit anbieten“

Man könne Menschen wieder Arbeit anbieten, so Landesrätin Kampus - vor allem Arbeit, die passend sei: „Durch diese Anlernstiftung werden Menschen erreicht, die ein niedriges Qualifikationsniveau haben. Über 40 Prozent aller arbeitslos vorgemerkten Menschen haben einen Pflichtschulabschluss.“

Tutner zeigt sich im Bezug auf die bevorstehenden Herausforderungen im Personalbereich zuversichtlich: „Ich glaube, das ist die größte Initiative am Arbeitsmarkt seit vielen Jahrzehnten, und wir freuen uns auf diese Herausforderung. Wir sind guter Dinge, dass wir diese 3.000 Mitarbeiter rekrutieren werden und erfolgreich beschäftigen.“

Einsparungen auch für Bund

Ein Arbeitsloser koste den Bund im Schnitt 17.000 Euro pro Jahr, so Snobe, 2.000 Arbeitslose weniger würden eine Einsparung von 30 Millionen Euro bedeuten. Insgesamt kommt die Regionale Implacementstiftung Automotive Styria auf 15,58 Mio. Euro. Mehrheitlich werden die Kosten von den Betrieben, allen voran Magna, getragen.

