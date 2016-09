Schul-Einbrüche: Zusammenhang möglich

Am Wochenende haben unbekannte Täter in Schulgebäude in Deutschfeistritz und Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung eingebrochen. Neben Bargeld erbeuteten sie auch elektronische Geräte; ein Zusammenhang ist laut Polizei möglich.

Bereits am Wochenende gab es mehrere Einbrüche in steirische Schulen - mehr dazu in Schul-Einbruchserie in Kapfenberg - und auch in der Nacht auf Montag schlugen unbekannte Täter wieder zu: Sie gelangten in Deutschfeistritz durch Abdrehen des Schließzylinders an der Eingangstür in das Schulhaus - alleine dadurch entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

15 Laptops und digitale Film- und Fotogeräte erbeutet

Danach brachen die Täter mehrere versperrte Bürotüren und einen Möbeltresor auf. Aus dem Tresor stahlen sie Bargeld in unbekannter Höhe, außerdem erbeuteten sie etwa 15 Laptops und mehrere digitale Film- und Fotogeräte. Die Polizeiinspektion Deutschfeistritz bittet nun unter der Telefonnummer 059 133/6131 um sachdienliche Hinweise.

Weitere Schul-Einbrüche in Gratkorn

Zwischen Freitag und Montag haben ebenfalls unbekannte Täter in Gratkorn im Bezirk Graz-Umgebung in einen Kindergarten und in zwei Volksschulen eingebrochen. Die Täter öffneten jeweils mit einem Werkzeug ein Fenster und stiegen so in das Innere der Gebäude ein. Dort drehten sie die Zylinderschlösser zu den Räumen auf und durchsuchten diese. Die Einbrecher konnten auch hier Bargeld, mehrere Laptops und Digitalkameras erbeuten.

Zusammenhang laut Polizei möglich

Laut Polizei sei man gerade dabei, die Fingerspuren auszuwerten, es sei aber nicht auszuschließen, dass die Einbrüche von den selben Tätern durchgeführt wurden. Betroffen waren Kindergärten und Schulgebäude in Gratkorn, Deutschfeistritz und Kapfenberg - gestohlen wurden in allen Fällen Bargeld, aber auch elektronische Geräte wie Laptops und Digitalkameras.