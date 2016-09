69-Jähriger brach bei Wanderung tot zusammen

Am Montag ist ein 69-jähriger Deutscher bei einer Wanderung am Zinken in Bad Aussee im Bezirk Liezen tot zusammengebrochen. Eine Ärztin stellte als Todesursache eine Lungenembolie fest.

Der Deutsche war gemeinsam mit einem 47-jährigen Begleiter vom Bahnhof in Bad Aussee auf die Nordseite des Zinken aufgestiegen, als er in einer Seehöhe von rund 1.700 Metern über Atemnot klagte. Die beiden Wanderer beschlossen, wieder ins Tal zurückzugehen; da brach der 69-Jährige zusammen und verlor das Bewusstsein.

Todesursache Lungenembolie

Obwohl sein Begleiter Erste Hilfe leistete und die Besatzung des Notarzthubschraubers Wiederbelebungsmaßnahmen durchführte, starb der 69-Jährige im alpinen Gelände. Als Todesursache stellte eine Ärztin eine Lungenembolie fest. Die Leiche wurde vom Hubschrauber ins Tal geflogen.