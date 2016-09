Mit Motorrädern kollidiert - gestürzt und verletzt

Am Sölkpass in Schöder im Bezirk Murau sind am Montag zwei Motorräder zusammengestoßen. Beide Lenker kamen zu Sturz - ein 66-jähriger Oberösterreicher wurde dabei schwer, ein 56-jähriger Schweizer leicht verletzt.

Gegen 11.15 Uhr war der 66-Jährige aus Gmunden auf der Sölkpass-Straße (L704) talwärts in Richtung Schöder unterwegs, als ihm der 56-Jährige auf seinem Motorrad entgegenkam. Plötzlich streiften sich die deren Motorräder - beide Lenker kamen zu Sturz.

Oberösterreicher schwer verletzt

Der Gmundner wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Stolzalpe eingeliefert, der leicht verletzte Schweizer konnte noch am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden.