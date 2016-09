Bei Schuleinbruch Horn und Gitarre gestohlen

In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine Musikschule in Stainz im Bezirk Deutschlandsberg eingebrochen. Neben einer Gitarre erbeuteten sie auch ein Tenorhorn und richteten mehrere tausend Euro hohen Schaden an.

Die Täter waren durch das Aufbrechen eines Fensters in das Schulgebäude gelangt. Danach zwängten sie zwei versperrte Innentüren, einen Schreibtisch und eine Handkasse auf. Sie flüchteten mit einer Gitarre sowie einem Tenorhorn samt Transportkoffer.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizeiinspektion Deutschlandsberg bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059 133/6112.

Auch in den vergangenen Tagen war in zahlreiche steirische Schulen eingebrochen worden - mehr dazu in Schul-Einbrüche: Zusammenhang möglich.