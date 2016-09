Katastrophenschutzübung in Voitsberg startet

Der Bezirk Voitsberg ist in den letzten Jahren immer wieder von Unwettern und starken Regenfällen getroffen worden. Um Einsätze hier künftig bestmöglich abzuwickeln, beginnt am Mittwoch eine zweitägige Katrastophenschutzübung.

Menschen, die in Maria Lankowitz, Kainach oder Edelschrott wohnen, wissen, warum der Katastrophenschutz im Bezirk Voitsberg immer wichtiger wird: In den letzten Jahren gab es immer wieder Überflutungen oder Hangrutschungen nach starken Regenfällen - mehr dazu in Lokale Überflutungen nach Starkregen (5.9.2016).

Starkregen-Ereignisse sollen künftig zunehmen

Starkregen vermutet man auch in Zukunft häufiger: „Es gibt eine Studie von Joanneum Research, wonach diese Starkregen-Ereignisse immens zunehmen werden. Da wird der Bezirk Voitsberg neben dem Bezirk Graz-Umgebung und Liezen zu den gefährdetsten Bezirken gezählt. Dies ist für mich Anlass, dass wir uns für diese Situationen vorbereiten“, sagt der Bezirkshauptmann von Voitsberg, Hannes Peil - mehr dazu in Mehr Starkregen durch Mittelmeererwärmung (1.9.2016)

Feuerwehr Voitsberg

Die zweitägige Übung mit der Annahme starker Dauerregenfälle startet am Mittwoch im Bezirk Voitsberg und wird dann am Donnerstag auf die Nachbarbezirke Deutschlandsberg und Graz-Umgebung ausgeweitet. Daran nehmen Polizei, Feuerwehr, Rettung, das Bundesheer sowie die Bergrettung und das Kriseninterventionsteam teil.

Übung als theoretisches Planspiel durchgeführt

Ein Großteil der Übung wird theoretisch abgehalten, so Peißl: „Grundsätzlich wird hauptrangig nur ein theoretisches Planspiel durchgeführt, das heißt, der behördliche Krisenstab tritt zusammen, die Einsatzorganisationen werden in einem Fachteam zur Seite stehen, und man wird diese theoretischen vom Übungsleiter eingespielten Szenarien zu lösen versuchen.“

Ein Teil der Übung wird aber auch praktisch durchgeführt - und dabei können Interessierte zuschauen: So kommt es am Nachmittag zu einer Übungsbergung bei der Hirzmannsperre und zu einer Testevakuierung im Teigitschgraben.