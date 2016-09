Mutmaßliche Morddrohung: Ehemann in Haft

Ein 41-Jähriger soll am Montag in Graz seiner gleichaltrigen Ehefrau mehrmals damit gedroht haben, sie umzubringen; zuvor sei die Frau immer wieder von ihm geschlagen worden. Der Mann wurde festgenommen.

Bereits um die Mittagszeit war es zwischen den Eheleuten in der gemeinsamen Wohnung zu Streitigkeiten gekommen: Dabei soll der 41-Jährige seine Gattin mit einem Messer bedroht und mit den Händen am Hals gewürgt haben. Die ebenfalls 41-jährige Frau flüchtete daraufhin in die Wohnung von Verwandten.

Seit mehreren Jahren geschlagen und bedroht

Dort erreichte sie ihr Mann gegen 22.45 Uhr telefonisch und drohte ihr und ihrer Familie abermals damit, sie umbringen zu wollen. Im Verlauf der Opfereinvernahme gab die Frau an, bereits seit mehreren Jahren immer wieder von ihrem Gatten bedroht, geschlagen und an den Haaren gezogen worden zu sein.

Ehemann in Haft

Der 41-Jährige wurde daraufhin in dessen Wohnung festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich nicht geständig. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.