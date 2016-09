Nach Schreck von Moped gestürzt - verletzt

Bei einem Sturz von ihrem Moped ist eine 54-Jährige am Dienstag in Graz an Ferse und Rippen verletzt worden. Eine Radfahrerin hatte ihr zugerufen, woraufhin die Frau erschrak und den Halt verlor.

Die 54-jährige Grazerin war mit ihrem Moped auf der Wegenergasse in Richtung Norden unterwegs. Als sie an der Kreuzung mit der Sonnenstraße nach links einbiegen wollte, übersah sie eine 31-jährige Fahrradfahrerin. Die Grazerin, die Vorrang gehabt hätte, rief der Frau daraufhin zu, um auf sich aufmerksam zu machen - die 54-Jährige erschrak und stürzte von ihrem Moped.

An Ferse und Rippen verletzt

Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit einer Absplitterung des linken Fersenbeines und Rippenprellungen ins LKH Graz eingeliefert, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Die Fahrradfahrerin blieb unverletzt.