Traktor in Brand geraten: Totalschaden

In Unterbuch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist aus bisher unbekannter Ursache Dienstagmittag ein Traktor in Brand geraten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand.

Gegen 12.15 Uhr war ein 75-Jähriger aus Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Traktor samt mit Mist beladenen Anhänger unterwegs, als er rund 500 Meter von seiner Landwirtschaft entfernt Rauch bemerkte und das Fahrzeug anhielt. Nachdem der Mann die Batterie abgeklemmt hatte, begann es im Motorraum zu brennen.

Niemand wurde verletzt

Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den Brand jedoch rasch löschen, verletzt wurde niemand. Am Traktor entstand Totalschaden. Die genaue Brandursache wird von Sachverständigen ermittelt.