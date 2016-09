Bundeskanzler Kern auf Steiermark-Besuch

Knapp viereinhalb Monate nach seiner Angelobung hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Mittwoch seinen ersten offiziellen Steiermarktag. Am Vormittag war er in Weiz, am Nachmittag besucht er Graz.

In Weiz stand die Diskussion mit steirischen Unternehmern im Fokus. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten der steirischen Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, nahm er zu aktuellen Themen Stellung.

Gehe es um die Standortsicherheit, sei für Knill ein breiter Diskurs zwischen Politik, Wirtschaft und Industrie notwendig: „Für die Industrie, für die Wirtschaft brauchen wir Spitzenleistungen, und dafür brauchen wir ein entsprechendes Umfeld - das haben wir am Mittwoch mit Bundeskanzler Kern adressiert.“

Knill forderte in diesem Zusammenhang Planungssicherheit: Es dürfe zu keiner zusätzlichen Belastung - etwa die von Kern angesprochene Maschinensteuer - kommen: „Wir haben viele Themen, wo es absolute Einigkeit in der Ausrichtung gibt, es darf aber nicht weiter an der Steuer- und Abgabenseite gedreht werden. Wir haben ein klares Bekenntnis, dass es kein Einnahmenproblem ist, es ist ein Ausgabenproblem - wie verteilen wir diese Ausgaben?“, erklärt Knill.

„Brauchen System, das Wettbewerbsfähigkeit stärkt“

Bundeskanzler Christian Kern kündigte daraufhin an, eine klare Strategie zu verfolgen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken: Er trete für die Senkung der Lohnnebenkosten und der Bürokratie ein.

Die dadurch entgangenen Steuereinnahmen müssten jedoch auf einer anderen Seite wieder eingeholt werden: „Wir haben über diese Wertschöpfungsabgabe diskutiert, da gibt es übrigens ein sehr ausgereiftes Modell, das kann man sich in Italien und Frankreich heute schon anschauen. Aber zunächst einmal ist der Gesamtrahmen zu diskutieren - und der heißt, wir brauchen ein neues Steuersystem, das Wettbewerbsfähigkeit stärkt und nicht behindert, und wir brauchen ein Steuersystem, das langfristig die Finanzierung des Sozialstaats erlaubt“, so Kern.

CETA „nützlich für die österreichische Wirtschaft“

Darüber hinaus sprach sich IV-Präsident Knill erneut für das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada aus. Für Kern sei die Diskussion darüber sehr parteipolitisch geprägt. Die Freihandelsteile dieses Abkommens seien sehr positiv, so der Bundeskanzler: „Das ist nützlich für die österreichische Wirtschaft, das wird uns helfen. Was wir bloß nicht akzeptieren wollen, ist der Umstand, dass mit dem Freihandelsabkommen auch eine Reihe von Dingen mitreguliert wird, die bis jetzt nicht Gegenstand von Freihandelsabkommen waren.“

Dazu zählt für Kern etwa der Investorenschutz; außerdem wolle er sich nicht vorschreiben lassen, wie Österreich seine Strom-, Gas- und Abfallwirtschaft zu organisieren hat, und auch die Sozial- und Umweltstandards müssten abgesichert werden. Der Bundeskanzler geht jedoch davon aus, dass ein Konsens gefunden werden könne.

