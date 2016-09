Steirischer herbst präsentiert Musikprotokoll 2016

Im Grazer Kunsthaus ist am Mittwoch das Programm des heurigen „Musikprotokolls“ präsentiert worden. 19 Projekte um zeitgenössische und experimentelle Musik finden bis 9. Oktober statt. Kunstschaffende aus rund 30 Nationen treten auf.

Veranstaltungshinweis:

Am 29.9 und von 6.10. bis 9.10.2016 finden die Aufführungen im Rahmen des „Musikprotokolls“ statt.

Über 280 Kunstschaffende aus rund 30 Nationen untersuchen heuer Klangwelten unter dem Festivaltitel „Musikalische Kartografien“. Kuratiert wird das „Musikprotokoll im steirischen herbst“ von Susanna Niedermayr, Christian Scheib und Fränk Zimmer, unter der Leitung von Ö1-Musikchefin Elke Tschaikner.

Musik vom 13. Jahrhundert bis heute

Unsere persönlichen kulturellen Landkarten gehören von Zeit zu Zeit auf terrae incognitae überprüft, so Ö1-Musikchefin Elke Tschaikner - auch im Bezug auf Musik. Ab wann gilt Musik für uns als alt und wann wird sie uns gar fremd?

Musik bis in das 13. Jahrhundert zurück vereint die Klanginstallation „Die Logik der Engel“ mit zeitgenössischen Stücken. „Wir eröffnen mit dem ‚Llullophon‘. Das ist eine Klanginstallation, wo alle eingeladen sind, mitzumachen und wo man sich eine eigene Komposition zusammenbauen kann“, so Fränk Zimmer, Producer und Co-Kurator, über die Installation im Space 05 des Grazer Kunsthauses.

Fokus auf jungen Künstlern

Der Fokus des Musikprotokolls liegt stets bei jungen Künstlern, unter den diesjährigen Gästen ist eine besondere Ausnahme. „Es kommt ein amerikanischer Komponist - Alvin Lucier - und das hat folgende Bewandtnis: Der ist vor 21 Jahren in Graz zum ‚Musikprotokoll‘ eingeladen gewesen und das war seine erste Personale in Österreich. Jetzt hat er sich dazu bereit erklärt, ein uraufzuführendes Stück zu schreiben“, so Co-Kurator Christian Scheib. Das Stück heiße „Einarmige Banditen“ und dabei seien vier Cellisten auf der Bühne, die nur einen Arm benutzen dürfen.

Sendungshinweis:

„Der Tag in der Steiermark“, 28.9.2016

Performance im Vordergrund

Noch zu erforschende Projekte präsentiert das Projekt „SHAPE“ des Festivalnetzwerkes ICAS. Susanna Niedermayr: „Da werden Musiker mit sehr unterschiedlichen Ansätzen antreten, die aber alle ein besonderes Augenmerk auf die Permoance, auf das Perforamtive legen.“ Zudem wird erstmals in Graz Performance-Multi-Künstler Blixa Bargeld auftreten.

