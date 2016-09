Motorradunfälle: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Am Mittwoch ist bei einem Unfall im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein 27-jähriger Mann gestorben: Der Motorradfahrer war von der Straße abgekommen. Ein weiterer Motorradunfall endete mit schweren Verletzungen.

Der Mann aus Unterlimbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war am späteren Nachmittag mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 412 zwischen Kaindorf und Ebersdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam der Motorradlenker aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, rammte einen Leitpflock, fuhr einige Meter an der Böschung entlang und prallte mit seinem Fahrzeug gegen zwei Bäume - der 27-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Drei tödliche Unfälle an einem Tag

Es war der dritte tödliche Verkehrsunfall an einem Tag: In der Früh war in Bad Radkersburg eine Radfahrerin bei einer Kollision mit einem LKW ums Leben gekommen, am Vormittag krachte dann in Pöls im Bezirk Murtal eine Motorradfahrerin gegen einen Traktor und wurde dabei tödlich verletzt - mehr dazu in Motorradlenkerin stirbt nach Kollision mit Traktorund in Radfahrerin mit Lkw kollidiert - tödlich verletzt.

Motorradsturz: Lenker schwer verletzt

Ebenfalls am Mittwoch kam es in Traboch im Bezirk Leoben zu einem weiteren Motorradunfall: Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Liezen fuhr gegen 17.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Eisenstraße (B 11), als er – nach eigenen Angaben aufgrund eines technischen Defektes – die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Er kam zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er in das UKH Kalwang eingeliefert.