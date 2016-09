VCÖ warnt vor erhöhter Unfallgefahr im Herbst

Die Tage werden wieder kürzer und damit die Sicht schlechter. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) weist daher auch in diesem Herbst wieder auf die erhöhte Unfallgefahr - insbesondere am Schulweg - hin.

Der Verkehrsclub Österreich bemühte wieder die Statistik und sah sich jene Unfälle im Herbst 2015 in der Steiermark an, an denen Kinder beteiligt waren: Demnach waren es insgesamt 74 Verkehrsunfälle, bei denen 85 Kinder verletzt wurden - direkt auf dem Schulweg sind bei 13 Unfällen genau so viele Kinder verletzt worden.

VCÖ

„Schlechte Sicht erhöht Unfallgefahr“

Grund genug für den VCÖ, jetzt, wo das Tageslicht immer weniger wird, klare Forderungen zu erheben: zum einen an die Autofahrer, die vor allem in den Ortsgebieten besonders aufmerksam und langsam fahren sollten - die durch schlechte Sicht erhöhte Unfallgefahr könne dadurch kompensiert werden, so der Verkehrsclub.

Zum anderen haben die VCÖ-Experten klare Vorstellungen, was die Verkehrsplanung betrifft: Vor allem in den Regionen seien fehlende Gehwege ein großes Sicherheitsproblem. Niemand, schon gar kein Kind, sollte gezwungen sein, auch nur einen Meter am Rand einer Freilandstraße gehen zu müssen, um eine Bushaltestelle zu erreichen, heißt es.

VCÖ will Halteverbot vor Schutzwegen ausweiten

Auch im Schulumfeld könnte die Verkehrssicherheit noch erhöht werden, ist der VCÖ überzeugt - und zwar mit einer kindgerechten Gestaltung der Straßenübergänge, an denen die Kinder gut gesehen werden können. Daher sollte das Halte- und Parkverbot vor Schutzwegen von derzeit fünf auf zehn Meter ausgeweitet werden, fordert der Verkehrsclub.

Link: