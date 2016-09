Energie Steiermark senkt Heizkosten weiter

Mit 1. Oktober senkt die Energie Steiermark den Gaspreis um sieben Prozent. Die Preisreduktion war bereits im Frühjahr angekündigt worden. Rund 30.000 Kunden sollen von dieser Maßnahme profitieren.

Pünktlich zum Beginn der Heizsaison senkt die Energie Steiermark mit 1. Oktober den Energiepreis für Gas um sieben Prozent. Das würde eine Ersparnis von über 80 Euro pro Jahr gegenüber März 2015 - für einen durchschnittlichen Haushalt bei einem Verbrauch von 15.000 kWh - bedeuten.

Einsparungen an Kunden weitergeben

Von der Senkung profitieren den Angaben zufolge rund 30.000 Erdgaskunden der Energie Steiermark. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen den Gaspreis um zehn Prozent reduziert. Somit wurden die steirischen Gaspreise in nur zwei Jahren um ein Fünftel gesenkt, heißt es.

„Wir wollen Einsparungen, die wir im Unternehmen erzielt haben, und die günstigeren Einkaufsmöglichkeiten an den Börsen direkt an unsere Kunden weitergeben“, so Vorstandssprecher Christian Purrer und Vorstandsdirektor Martin Graf.

„Bewusstes Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzen“

Mit der neuerlichen Preisanpassung soll die Energie Steiermark laut einer Aussendung unter allen österreichischen Landesenergieunternehmen im günstigen vorderen Feld liegen. Zusätzlich biete das Unternehmen bei einem Tausch der Heizungsanlage einen Bonus von bis zu 600 Euro. Damit wolle man ein bewusstes Zeichen in Sachen Energiesparen und Nachhaltigkeit setzen, so Purrer.

